Özcan Deniz: Feyza hasta bir anne

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, şiddet ve velayet nedeniyle karşılıklı davalar açtığı eski eşine ateş püskürdü.

Eski eşi Feyza Aktan'la sürekli mahkemelik olan şarkıcı Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde soluğu yine savcılıkta almıştı.

"ŞÜPHELİ HAREKETLERİ VAR"

Ünlü sanatçı, Feyza Aktan hakkında "Çocuğumu bana 10 gündür göstermiyor. Kamera kayıtlarından şüpheli hareketler gördüm." ifadeleri kullanmıştı.

Üç yaşına giren Kuzey'in yaş gününü tek başına kutlamak zorunda kalan Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'ın 'Medea kompleksi' hastası olduğunu ima etti.

"OKUYUN"

Deniz, "Benzer durumlar yaşayanlar lütfen bu Medea kompleksini internetten, YouTube'dan okuyup izleyip araştırın. Türkiye, bu hastalığa kapılmış kişiler yüzünden enkaz çocuklar ülkesine döndü." dedi.

Özcan Deniz'in bahsettiği 'medea kompleksi' diğer bir ismiyle de 'art niyetli anne sendromu' denilen hastalık adını şu mitolojik hikayeden alıyor: Eşinin, birlikte göç ettikleri ülkenin kralının kızına aşık olup onunla evlenmek istemesinin ardından eşinden intikam almak üzere iki çocuğunu öldüren bir annenin hikayesidir. Hikayedeki eş, kralın kızı ile evlenmek üzere Medea'yı terk eder. Bunun ardından Medea, eşini cezalandırmak üzere iki çocuğunu da öldürür.