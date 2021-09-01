Özcan Deniz genç aşkına jest yaptı

Ünlü oyuncu Özcan Deniz, genç sevgilisi Samar Dadgar’ın yüzünü güldürdü!

olaylı bir şekilde ayrıldığı eski eşi Feyza Aktan'la davaları kıran kırana devam eden Özcan Deniz, aşkı yeniden İranlı modacı Samar Dadgar'da bulmuştu.

SEVGİLİSİNE İŞ AYARLADI

Aşkına yaptığı jestlerle bilinen şarkıcı, bu kez sevgilisinin cebini dolduracak. Yeni bir dizi projesi için kolları sıvayan Deniz'in yapım şirketine stil danışmanı olarak İranlı modacı sevgilisi Samar Dadgar'ı önerdiği ve baskı yaparak bunu kabul ettirdiği öğrenildi.

MODACI HAVALARA UÇTU

Hem aşk hayatında hem iş hayatında yüzü gülen Dadgar, kendisinden 23 yaş büyük olan Özcan Deniz'in jestiyle havalara uçtu. Güzel modacı şimdilerde yeni projesi için hazırlıklara başladı.

"VİZDANSIN, BAHARSIN"

49 yaşındaki Deniz, 26 yaşındaki Dadgar'a geçtiğimiz günlerde yaptığı "Tam 'kaybettim' dendiği zaman bulunansın. Vicdansın, baharsın, denizsin, kumsalsın..." diyerek ilan-ı aşk etmişti.

Özcan Deniz 2019 yılında boşandığı Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlunun velayeti için dava açmıştı.