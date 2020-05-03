Özcan Deniz ile Feyza Aktan yeniden evleniyor

Karantina döneminde, eski eşi ve oğlu Kuzey ile aynı evi paylaşan Özcan Deniz, oğlunun doğum gününde Aktan’a yeniden evlilik teklifinde bulundu.

2018 yılında nikah masasına oturarak hayatlarını birleştiren Özcan Deniz ile Feyza Aktan çifti, 1 yıl sonra tek celsede evliliklerini sonlandırmıştı.

Boşanma davasının ardından birbirinden vazgeçemeyen ve oğulları Kuzey Deniz için sık sık bir araya gelen çift, karantina sürecini de aynı evde geçirmeye başladı.

Bu süreçte ise ikili arasında yeni bir gelişme yaşandı.

ÖZCAN DENİZ'DEN ESKİ EŞİNE EVLENME TEKLİFİ

Özcan Deniz, oğlu Kuzey’in doğum günü olan 30 Nisan’da, eski eşi Feyza Aktan'a ikinci kez evlenme teklifi etti. Aktan'ın cevabı ise 'evet' oldu.

Karantina sürecinde sorunları aşan ikili, yeniden nikah masasına oturacak.