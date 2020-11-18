Özcan Deniz: Korkma oğlum

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, sosyal medya hesabından oğlu Kuzey'le ilgili bir paylaşımda bulundu.

2018 yılında Feyza Aktan ile nikah masasına oturan Özcan Deniz, aynı yıl nisan ayında oğlu Kuzey Deniz'i kucağına alarak baba oldu.

1 SENE EVLİ KALDILAR

Bir sene evli kalabilen çift, geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. İkili, çocukları Kuzey için ortak velayet aldı.

FEYZA AKTAN İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Geçtiğimiz günlerde Özcan Deniz'in, eski eşinin Sarıyer'de ikamet ettikleri evden çıkmasını istediği iddia edildi. Bunu reddeden Feyza Aktan'ın, oğlu ile orada yaşamaya devam ettiği öne sürüldü.

Özcan Deniz, çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Oğlu Kuzey'in bir fotoğrafını yayınlayan şarkıcı, gönderisine şu notu düştü:

"BABAN ELİNDEN GELENİ YAPACAK"

"Korkma oğlum, uzun bir yol bu. Zalimin galip gelemeyeceği bir yol. Elinden geleni yapacak baban, yarınlarını iyileştirmek için. Denmesi gerekenleri söyledim, elimden geleni yaptım.

"BABA OLDUM CAM OLDUM"

Ne kaybedeceğim umurumda değil. İnsan baba olunca, cam oluyormuş. Zalimin elinde tokmak kırmaya hevesli.

"KIRILSAM DA KESKİNİM"

Oğlum şunu bil; kırılsam da keskinim. Bana 'babam' deyip, aşkla bakmanı engelleyenlerin, seni bir saniye bile fazla yaşamanın önüne taş koyan her vicdansızın, mutlu olma hakkımıza tecavüz eden her çıkarcının 'hayattan alacağım var' deyip, faturayı sana, bana kesen herkesin elini kesen bir cam.

Allah biliyor ya birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi, gerisi zor ama kolay oğlum. Seni bir enkaza çevirmek isteyen kimseye izin vermeyecek baban. Seni çok seviyorum oğlum."