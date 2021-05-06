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    Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu küstü

    İrem Helvacıoğlu, partneri Özcan Deniz ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2021 - 13:08
    • Güncelleme : 06.05.2021 - 13:10
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    Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu küstü

    ‘Seni Çok Bekledim’ dizisinin başrol oyuncuları Özcan Deniz ile İrem Helvacıoğlu arasında kriz çıktığı iddia edildi.

    FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ

    Final yapan dizinin ardından İrem Helvacıoğlu, partneri Özcan Deniz ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı ve takip etmeyi bıraktı.

    ÖZCAN DA SİLDİ

    Özcan Deniz’den karşı hamle gecikmedi, İrem Helvacıoğlu ile olan karelerini sildi.

    Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu küstü #1

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