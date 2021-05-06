Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu küstü

Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu küstü

İrem Helvacıoğlu, partneri Özcan Deniz ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı.

‘Seni Çok Bekledim’ dizisinin başrol oyuncuları Özcan Deniz ile İrem Helvacıoğlu arasında kriz çıktığı iddia edildi.

FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ

Final yapan dizinin ardından İrem Helvacıoğlu, partneri Özcan Deniz ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı ve takip etmeyi bıraktı.

ÖZCAN DA SİLDİ

Özcan Deniz’den karşı hamle gecikmedi, İrem Helvacıoğlu ile olan karelerini sildi.