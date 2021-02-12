Özcan Deniz: Yakında her şeyi öğreneceksiniz

Özcan Deniz: Yakında her şeyi öğreneceksiniz

Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında sular durulmuyor.

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, Etiler’deki stüdyosundan çıkarken görüntülendi.

Çocuğunun annesi eski eşi Feyza Aktan'la boşanmasına rağmen aralarındaki problemleri bir süredir çözemeyen Öcan Deniz, kendisine yönelttiği soruları yanıtsız bıraktı.

"ÇOK YAKINDA"

Özcan Deniz, mahkemelik olduğu eski eşi Feyza Aktan'la ilgili olarak, "Yakında her şeyi öğreneceksiniz" diyerek, evinin yolunu tuttu.

Feyza Aktan, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek, şarkıcı olan eski eşi Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.