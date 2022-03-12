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    Özcan Deniz'den 23 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi

    Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi Samar Sadgar'a evlilik teklifi etti. Tektaş yüzüğünü Instagram hesabından paylaşan Dadgar, "Hediye gibi geldin hoş geldin" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 12.03.2022 - 09:23
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    Özcan Deniz'den 23 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi

    Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, eski eşi Feyza aktan'la olaylı bir şekilde ayrılmıştı.

    Uzun süredir 26 yaşındaki modacı Samar Dadgar ile aşk yaşayan Deniz'den sürpriz bir hamle geldi.

    EVLİLİK TEKLİF ETTİ

    Uzun süredir kendisinden 23 yaş büyük olan Özcan Deniz ile aşk yaşayan Dadgar, sosyal medya hesabından tektaş yüzükle fotoğrafını paylaşarak evlilik teklifi aldığını müjdeledi.

    "HEDİYE GİBİ GELDİN, HOŞ GELDİN"

    Deniz ile bu zamana kadar çekilmiş romantik anlarını bir video haline getiren modacı, "Hediye gibi geldin hoş geldin" yazarak Özcan Deniz'i etiketledi.

    Özcan Deniz den 23 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi #1

    Özcan Deniz den 23 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi #2

    Özcan Deniz den 23 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi #3


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