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    Özcan Deniz'den Kuzey paylaşımı

    Özcan Deniz, 30 Nisan 2018'de dünyaya gelen oğlu Kuzey'in doğum gününü, Instagram'dan paylaştığı bir video ile kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2020 - 08:08
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    Özcan Deniz'den Kuzey paylaşımı

    Özcan Deniz, 2018 yılında Feyza Aktan ile evlenmiş, kısa bir süre sonra da baba olmuştu.

    30 Nisan 2018’de oğlu Kuzey’i kucağına alan Deniz, oğlunun doğum gününü, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile kutladı.

    "KUZEY'İM"

    Oyuncu, oğlu Kuzey'in videosunu "Mutlu yaşlar canım oğlum. Hikayemi güzelleştiren evlat. Nice güzel hikayelerin olsun.. Ömrüm, Kuzey'im.." notuyla paylaştı.

    Feyza Aktan da oğlu Kuzey'in doğum gününü "İyi ki varsın benim can oğlum.." notuyla paylaştığı şu fotoğrafla kutladı:

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