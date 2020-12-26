Özcan Deniz’den manidar gönderme: Her şeyim senin

Özcan Deniz’den manidar gönderme: Her şeyim senin

Oğlu Kuzey’i öptüğü bir fotoğrafını paylaşan Özcan Deniz, “Her şeyim senin, sen her şeyimsin canım oğlum” dedi.

Özcan Deniz’den art arda manidar paylaşımlar geldi.

Instagram hesabında önce İbn-i Haldun’un “Fazla tevazuunun sonu vasat insandan nasihat dinlemektir” sözünü paylaşan şarkıcı, “İyi biri olmayı kötülerden öğrendim. Şimdi bir kelebeği bile incitemiyorsam bu, rastladığım şeytandandır” notunu düştü.

Özcan Deniz’in bir sonraki paylaşımı ise “Şükürler olsun” oldu.

“HER ŞEYİM SENİN”

Şarkıcı son olarak oğlu Kuzey’i öptüğü bir fotoğrafını yayınlayarak, “Her şeyim senin, sen her şeyimsin canım oğlum” sözlerini yazdı.

Özcan Deniz’in bu paylaşımları, davalık olduğu eski eşi Feyza Aktan’a gönderme olarak yorumlandı.