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    Özcan Deniz’den yeni sevgilisi ile ilk poz

    Şarkıcı Özcan Deniz, 26 yaşındaki İranlı sevgilisi Samar Dadgar ile olan fotoğraflarını “2022” notuyla paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2022 - 16:30
    • Güncelleme : 02.01.2022 - 16:59
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    Özcan Deniz’den yeni sevgilisi ile ilk poz

    Geçtiğimiz günlerde oğlunun velayetini almak için eski eşi Feyza Aktan'a karşı açtığı davayı kaybeden Özcan Deniz, teselliyi 26 yaşındaki İranlı Samar Dadgar’da bulmuştu.

    Çiçeği burnunda sevgililer Arnavutköy'de buluşmuş, ikili magazin muhabirlerince görüntülenmişti.

    TANINMAK İSTEMEDİ

    Mekana sevgilisi ile el ele gelen Deniz'in, tanınmamak amacıyla şapka takması ve şapkayla dolaşması da dikkatlerden kaçmamıştı.

    Ve beklenen paylaşım geldi.

    Özcan Deniz’den yeni sevgilisi ile ilk poz #1

    23 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİ İLE İLK PAYLAŞIM

    49 yaşındaki şarkıcı, kendisinden 23 yaş küçük İranlı sevgilisi ile olan karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

    Siyah beyaz paylaşım yapan Deniz, fotoğrafların altına “2022” notunu düştü.

    Şarkıcının paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

    Özcan Deniz’den yeni sevgilisi ile ilk poz #2

    Özcan Deniz’den yeni sevgilisi ile ilk poz #3

    Özcan Deniz’den yeni sevgilisi ile ilk poz #4

    Özcan Deniz’den yeni sevgilisi ile ilk poz #5

    Özcan Deniz’den yeni sevgilisi ile ilk poz #6

    Özcan Deniz’den yeni sevgilisi ile ilk poz #7


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