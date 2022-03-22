Özcan Deniz'in İranlı sevgilisi Samar Dadgar takipçilerinin sorularını cevapladı

Özcan Deniz sayesinde takipçi sayısı yükselen İranlı Samar Dadgar, gelen sorulara cevap verdi.

Çocuğunun annesi Feyza Aktan'la yaşadığı sorunlu evliliği olaylı bir şekilde bitiren şarkıcı Özcan Deniz, o zor günlerde huzuru kendisinden 24 yaş küçük İranlı Samar Dadgar'da bulmuştu.

Özcan Deniz'i sahnede bile yalnız bırakmayan İranlı Samar Dadgar, sosyal medyada sayıca yükselen takipçileri için soru-cevap yaptı.

Dadgar, gelen sorulara içtenlikle cevap verdi. Bu yıl İstanbul Moda Akademisi’nden mezun olmayı, İran ve Londra’da mağaza açmayı hedeflediğini söyledi.

"NİKAH TARİHİ BELLİ DEĞİL"

Evlilik konusunda gelen bir soruya ise "Şimdilik nişanlıyım. Nikâhın tarihini daha belirlemedik." diye cevap verdi.

Özcan Deniz'in annesi Kadirye Özcan bu aşka onay vermemişti. Hatta annesini dinlemeyen Deniz'in, bu aşk yüzünden ailesiyle arasının bozuk olduğu iddia edilmişti.