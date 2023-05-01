Özcan Deniz'in oğlu Kuzey 5 yaşına girdi Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in, Feyza Aktan ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kuzey Deniz, 5 yaşına bastı.

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Özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, Mart 2018'de Feyza Aktan ile dünyaevine girmiş, aynı yılın nisan ayında Kuzey'in doğumuyla ilk kez baba olma heyecanını yaşamıştı.

Kuzey 5 oldu

Ünlü şarkıcı, 2019'da olaylı bir şekilde boşandığı Feyza Aktan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kuzey Deniz'in yeni yaşını kutladı.

Özcan Deniz, 5 yaşına basan oğlu Kuzey Deniz için sürpriz bir organizasyon düzenledi. Birlikte poz veren baba - oğulun keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Cici anne paylaşımı

Doğum gününden kareleri Özcan Deniz'in kısa süre önce hayatını birleştirdiği Samar Dadgar da kendi sosyal medya hesabından paylaştı.