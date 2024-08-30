Özcan Deniz'in yayınlamakla tehdit ettiği videonun sırrını kardeşi açıkladı Özcan Deniz'in en küçük kız kardeşi Sibel Semerci, şarkıcının yayınlamaktan vazgeçtiği video hakkında sosyal medya hesabından dikkati çeken açıklamalar yaptı.

Haber Merkezi

Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde başta menajerliğini yapan ağabey Ercan Deniz olmak üzere uzun süredir maddi ve manevi kendisine zarar veren yakınlarını hayatından çıkardığını duyurdu.

Bunun akabinde ise ailede sular durulmadı ve Özcan Deniz, kız kardeşi için sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Deniz paylaşımında, "Beni durdurdular. Sen her zaman ailenin en saygısızı ve sinsiydin. Kendin gibi biriylesin ve oğluna dua et. Birlikte olduğun evli barklı adam için hazırladığım video duruyor. Bir saygısızlığı daha bekliyor." dedi.

Bu kez Deniz'in küçük kız kardeşi Sibel Semerci, Instagram hesabından peş peşe açıklama yaptı. Semerci şu açıklamayı yaptı:

"SON DERECE SANCILI VE ZOR BİR SÜREÇ"

Merak ettiğiniz buysa söyleyeyim sevgili ağabeylerim arasında ticari meseleden kaynaklı bazı sorunlar olduğu doğru. Yıllardır birlikte iş yapan insanların bir gün yollarını ayırmak istemesi son derece sancılı ve zor bir süreçtir. İki yetişkin olarak sorunlarını elbette en uygun şekilde çözmeye çalışıyorlar. Bazen elbette gerilmeler yaşanabiliyor ama bu onları düşman yapmaz. Bu süreçte bir gün yoluna girecek ve her şey düzelecek bundan eminim.



Ünlü olmasından kaynaklı bu süreci en ağır yaşayan sevgili abim Özcan Deniz'dir. Herkesin yaşayabileceği gibi, yoğun iş hayatının yanına bir de bu stresli dönem eklenince ok yaydan fırlayabiliyor bazen. Duygusal paylaşımlar her insani duygu gibi yapılabiliniyor. İkisini de çok seviyorum ve inanıyorum ki her şey yoluna girecektir. Bu mesele sadece ikisini ilgilendirmektedir.

AĞABEYİNİN EŞİNE ÖVGÜ YAĞDIRDI

Semerci, Deniz eşi Dadgar hakkında ise "Sevgili abimin güzel eşi Samar Dadgar ile yıllar önce yaşanılan tüm yanlış anlaşılmalar, sıkıntılar uzun zaman önce çözülmüştür. Kendisinin bahsedildiği gibi biriyle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Son derece kibar ve nazik biridir" dedi.

"CANIM ABİM BENİ AFFET"

Semerci sözlerine şöyle devam etti:

Öncelikle kendisinden habersiz bu paylaşımım için canım abimden beni affetmesini diliyorum. Daha fazla orada burada programlarda abim hakkında yapılan çirkin yorumlara tepkisiz kalamadım, içim acıyor. Bu da bana sorduğunuz yüzlerce mesaja cevabım olsun.



Abimin sözcüsü ya da basın danışmanı değilim ama kardeşi olarak bunları açıklamam gerektiğini düşünüyorum. Küçük ablam birliktelik yaşamış olduğu kişi ile birlikte tüm ailesini silmiş ve 2 sene önce Kuşadası'na taşınmıştır.

"YAPTIĞI BU PAYLAŞIM ONU ÇOK YIKTI"

Deniz'in kız kardeşi açıklamasına "Ayrıntısına girmeyeceğim. Hayatı ve kararları sadece onu ilgilendirir ama 2 sene aradan sonra silmiş olduğu ailesi içinden ünlü olanı seçip ona seviyesiz ve yapılmaması gereken hakaretlerde bulunan bir mesaj paylaşması çok manidardır ve sadece abimi değil tüm aileyi zor durumda sokmuştur. Kimsenin yaşı, başı, seçimi, hayatı ailesi de dahil kimseyi ilgilendirmez.

Birbirini seven ve huzur bulan herkes hayatını resmi olarak birleştirmekte özgürdür. Kimseden de icazet almak zorunda da değildir. Hele ki küçük kız kardeşinden asla! Yaptığı bu paylaşım yıllarını bizi büyütmek ve sahip çıkmak için vermiş olan abimi çok ama çok yıktı. Buna kendi gözlerimle şahit oldum" diye devam etti.

"ŞANTAJ VİDEOSU DEĞİL"

Daha sona Deniz'in videoyu yayınlamasına engel olduklarını belirten Semerci "Hayır paylaşacağı video sanıldığı gibi ablam ve birlikte olduğu kişiyi içeren bir şantaj videosu değil. Böyle bir şeyi Özcan Deniz gibi halka mal olan birinin yapabilecek olmasını ancak kötü niyetli insanlar düşünebilirdi" dedi.

Semerci, "Abimin yayınlamasını engellediğimiz video tüm kariyerine, sanatına veda videosuydu. Evet tüm kariyerini bir gecede sonlandıracaktı. Diziyi bıracaktı, bir daha konsere çıkmayacaktı. Çünkü bıktı..." dedi.

Semerci videonun içeriğiyle ilgili "Çocukluğundan bu yaşına ailesi için yaşadığı sıkıntıları, zorlukları, mücadeleleri ve sizlerin önünde yaşanan olayların, sizlerin bilmediği gerçek iç yüzünü anlatan yılmışlıklarını, küskünlüklerini, ona yapılan haksızlıkları, tehditleri, vicdansızlıkları anlatan sonra da size elveda dediği bir videoydu" dedi.