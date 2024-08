Özcan Deniz'in yayınlamakla tehdit ettiği videonun sırrını kardeşi açıkladı

Haber Merkezi

Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde başta menajerliğini yapan ağabey Ercan Deniz olmak üzere uzun süredir maddi ve manevi kendisine zarar veren yakınlarını hayatından çıkardığını duyurdu.

Bunun akabinde ise ailede sular durulmadı ve Özcan Deniz, kız kardeşi için sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Deniz paylaşımında, "Beni durdurdular. Sen her zaman ailenin en saygısızı ve sinsiydin. Kendin gibi biriylesin ve oğluna dua et. Birlikte olduğun evli barklı adam için hazırladığım video duruyor. Bir saygısızlığı daha bekliyor." dedi.

Bu kez Deniz'in küçük kız kardeşi Sibel Semerci, Instagram hesabından peş peşe açıklama yaptı. Semerci şu açıklamayı yaptı:

"SON DERECE SANCILI VE ZOR BİR SÜREÇ"

Merak ettiğiniz buysa söyleyeyim sevgili ağabeylerim arasında ticari meseleden kaynaklı bazı sorunlar olduğu doğru. Yıllardır birlikte iş yapan insanların bir gün yollarını ayırmak istemesi son derece sancılı ve zor bir süreçtir. İki yetişkin olarak sorunlarını elbette en uygun şekilde çözmeye çalışıyorlar. Bazen elbette gerilmeler yaşanabiliyor ama bu onları düşman yapmaz. Bu süreçte bir gün yoluna girecek ve her şey düzelecek bundan eminim.



Ünlü olmasından kaynaklı bu süreci en ağır yaşayan sevgili abim Özcan Deniz'dir. Herkesin yaşayabileceği gibi, yoğun iş hayatının yanına bir de bu stresli dönem eklenince ok yaydan fırlayabiliyor bazen. Duygusal paylaşımlar her insani duygu gibi yapılabiliniyor. İkisini de çok seviyorum ve inanıyorum ki her şey yoluna girecektir. Bu mesele sadece ikisini ilgilendirmektedir.