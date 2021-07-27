Özçivit Ailesi'nin balık heyecanı

Burak Özçivit, 10 kiloluk balık tutarken oğlu Karan'ın sevincini sosyal medyadan paylaştı.

Kuruluş Osman dizisinde rol alan Burak Özçivit, sezon finalinin ardından eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan'la tatile çıktı. Kameralardan uzakta tatil yapan mutlu aile, zaman zaman takipçileriyle renkli karelerini sosyal medta hesaplarından paylaşıyor.

"BÜYÜK BALIK YAKALADI"

Dün tekne ile denize açılan Özçivit Ailesi, balık avına çıktı. Olta balıkçılığı yöntemiyle avlanan ünlü oyuncu, büyük bir balık yakaladı. Burak Özçivit, tuttuğu balığı oğlu Karan'a gösterdi. Karan'ın, gördüğü balık karşısında heyecanı dikkat çekti.

"KARAN'IN GUGU'SU"

Burak Özçivit, Karan'ın fotoğrafının altına, "Karan'ın Gu Gu'su" notunu ekledi. Sosyal medyada binlerce kişi beğendi ve yorum yaptı.

FAHRİYE'DEN YORUM GELDİ

Öte yandan eşini tebrik eden Fahriye Evcen, Özçivit'in paylaşımına 'Bu dolaba nasıl sığacak?' yorumuyla takipçilerini güldürdü. Burak Özçivit ve ailesi, yaz tatillerini ağırlıklı olarak Bodrum'da geçiriyor.