Özer Hurmacı ile Mihriban Hurmacı boşanmaktan vazgeçti

2015'te evlenen Özer Hurmacı ile Mihriban Hurmacı, barıştıklarını duyurdu. Mihriban Hurmacı, “Mutluluğumuzda gözü olanın gözü çıksın” dedi.

Eski futbolcu Özer Hurmacı, eşi Mihriban Hurmacı ile 6 yıllık evliliğini noktalama aşamasına gelmiş, çiftin çekişmeli boşanma davası devam ederken Mihriban Hurmacı, eşine bir de ihtiyati tedbir davası açmıştı.

BOŞANMAKTAN VAZGEÇTİLER

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından ikiliden sürpriz bir hamle geldi. Önceki gün bir araya gelen çift, objektif karşısına geçti.

Boşanmaktan vazgeçen ikiliden Mihriban Hurmacı, eşiyle verdiği pozu Instagram hesabından, “Mutluluğumuzda gözü olanın gözü çıksın. Seni seviyorum.” notuyla paylaşarak, barıştıklarını duyurdu.

Takipçileri ise Hurmacı çiftinin gönderisine, “çok sevindik” ve “maşallah” şeklinde yorumlar yaptı.

“ÇOCUKLARIMI İHMAL ETTİ” İDDİASI

Özer Hurmacı, 6 yıllık eşi, 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı’ya evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle ‘çekişmeli’ olarak boşanma davası açmıştı.

Özer Hurmacı, eşinin sürekli astroloji ile ilgilendiğini, çocuklarını da ihmal ettiğini öne sürmüştü.

Özer Hurmacı’ya karşı boşanma davası açan Mihriban Hurmacı ise kendisine iftira atıldığını belirterek, 30 milyon tazminat ile kendisi ve çocukları için toplam 75 bin lira nafaka istemişti.

TEDBİR TALEBİNDE BULUNDU

Futbolcunun yaklaşık 20 gayrimenkulünün bulunduğunu da iddia eden Mihriban Hurmacı, 50 bin liralık ‘katılma alacağı’ davası açarak, eşinin gayrimenkullerinin üçüncü kişilere satışının önlenmesi için ihtiyati tedbir talebinde bulunmuştu.

Yaşanan olayların ardından bir AVM'de objektiflere yansıyan Özer Hurmacı, “Artık çocuklarımı görebiliyorum, mahkeme hafta sonları görmeme izin verdi. Keşke bunlar hiç yaşanmasaydı. Çocuklarım için üzülüyorum ama hayat bu, ne getireceği belli olmuyor.” demişti.

“BÜTÜN MAL VARLIĞIM FEDA OLSUN”

Eşi Mihriban Hurmacı'nın 30 milyon TL tazminat, üç çocuğu için de 75 bin TL nafaka istediği yönünde çıkan haberlerin doğruluğu sorulduğunda söze giren Hurmacı, “Onlar benim canım, onlara bütün mal varlığım feda olsun. Benim üzüldüğüm tek şey, onların bu durumlara şahit olmaları ve yaşamaları.” şeklinde konuşmuştu.