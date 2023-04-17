Özge Borak, neden çocuk sahibi olmadığını açıkladı Özge Borak, eski evlilikleriyle ilgili söyledikleriyle sosyal medyada gündem oldu.

ensonhaber.com

İlk kez 2003 yılında kamera karşısına geçen ve Ihlamurlar Altında dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran

Özge Borak katıldığı 'Empati' programında çarpıcı açıklamalar yaptı. Bülent Şakrak ve Ata Demirer ile evlenip boşanan Özge Borak neden çocuk sahibi olmadığını anlattı.

"Daha önce vazgeçebilirdim"

"Sen kendi doğrularına göre yaşıyor musun?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Yaşamıyordum. Neden? Eski evliliklerime de gidebiliriz, doğru yolda olmadığına inandığım bir şeyden daha önce vazgeçebilirdim.

"Bu benim hayatım"

Ama ‘ayıp olmasın ya şimdi o kadar da adım attık’ dedim... Belki de son 8 yıldır kendi doğrularımla yaşıyorum artık, kimseye verecek bir hesabım yok, bu benim hayatım.

"Sırf istiyorum diye çocuk yapmadım."

Çocukluğumdan beri istediğim bir şeydi anne olmak ama olmadı. İlişkilerime baktığımda, kimseyi suçlamak için söylemiyorum, bazı şeylerin yolunda gitmeme ihtimalini öngörüp, sırf istiyorum diye çocuk yapmadım."