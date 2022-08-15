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    Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu İtalya'da düğün yaptı

    Özge Gürel-Serkan Çayoğlu çifti Kiraz Mevsimi isimli dizide tanışmış ve geçtiğimiz ay evlenmişlerdi.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2022 - 09:49
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    Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu İtalya'da düğün yaptı

    Geçtiğimiz ay nikah masasına oturan oyuncu Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, İtalya'nın Verona eyaletindeki tarihi bir kalede düğün yaptı.

    İtalya'da düğün

    Kutlamaya çiftin yakın arkadaşları Pelin Karahan ve Aybüke Pusat katılırken Gürel ve Çayoğlu'nun fotoğrafları, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

    Ünlü çiftin, düğünlerinde çekilen eğlenceli kareler, sosyal medyada paylaşıldı.

    Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu İtalya da düğün yaptı #1

    "Damat tarafı"

    Pelin Karahan, Serkan Çayoğlu ile fotoğrafını "Damat tarafı..." notuyla yayınladı.

    Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu İtalya da düğün yaptı #2

    Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu İtalya da düğün yaptı #3

    Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu İtalya da düğün yaptı #4


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