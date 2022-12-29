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    Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'ndan bebek cevabı

    Katıldıkları davet sonrasında kamera karşısına geçen çifte bebek sorusu yöneltildi. Özge Gürel, "Çocuk konusuna ben karar vereceğim" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2022 - 11:14
    • Güncelleme : 29.12.2022 - 12:08
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    Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'ndan bebek cevabı

    Kiraz Mevsimi, 2014 yılına damga vuran yaz dizilerinden biri.

    Dizinin başrolleri Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, çekimler sırasında yakınlaştıktan bir süre sonra sevgili oldu.

    Uzun süreli ilişkilerini dolu dizgin yaşayan çift, 2022 yılında dünyaevine girdi.

    Geçtiğimiz günlerde bir davete katılan ikili, gazeteciler ile sohbet etti.

    Sipahi dizisi ile ekranlara dönen Özge Gürel “Dizimiz çok güzel gidiyor. Partnerim Kaan Yıldırım ile çok iyi anlaşıyoruz. Kaan eskiden Serkan’ın şimdi ise benim partnerim oldu” dedi.

    Bebek beklentisi

    Serkan Çayoğlu kendisine gelen senaryoları okuduğunu ve teklifleri değerlendirdiğini söyledi.

    Uzun süreli ilişkinin evlilik ile taçlanması ile birlikte bebek müjdesinin beklendiği çift, soruları yanıtladı.

    "Çocuk konusuna ben karar vereceğim"

    2023'te müjdeli haber gelir mi sorusunu yanıtlayan Özge Gürel, “Çocuk yok. Daha çalışıyoruz iş var. Ben karar vereceğim” diye yanıtlarken, gazetecilerin "Patron kim" sorusu karşısında Çayoğlu ise, "Manşet atmayalım” cevabını verdi.

    Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu ndan bebek cevabı #1

    Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu ndan bebek cevabı #2

    Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu ndan bebek cevabı #3

    Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu ndan bebek cevabı #4


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