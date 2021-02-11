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    Özge Özder anne oldu

    Özge Özder-Sinan Güleryüz çiftinin kızları Luna dünyaya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 11.02.2021 - 19:27
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    Özge Özder anne oldu

    2018 yılında müzisyen Sinan Güleryüz ile nikah masasına oturan oyuncu Özge Özder, ilk bebeğini kucağına aldı.

    Çift, kızlarının adını Luna koydu.

    42 yaşındaki Özder ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    "HOŞ GELDİN AY KIZIM"

    Anne Özder, güzel haberi Instagram hesabından duyurdu.

    Hamile haliyle çekildiği bir karesini paylaşan güzel oyuncu, "Kucağımızdasın artık... Hoş geldin ay kızım..." notunu düştü.

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