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- Özge Özder, cinsiyet partisi düzenledi
Özge Özder, cinsiyet partisi düzenledi
- Haber Merkezi
- 16.11.2020 - 13:57
- Güncelleme : 16.11.2020 - 14:09
Şarkıcı Sinan Güleryüz ile 2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu Özge Özder, anne oluyor. Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyuran 42 yaşındaki Özder, bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.
KIZI OLUYOR
Ünlü oyuncu, önceki gün yakın dostları ile bir araya geldi, cinsiyet partisi düzenledi. Özge Özder, o anları sosyal medya hesabından yayınlayarak kızı olacağını duyurdu.
Özder, eşi Sinan Güleryüz ile çekilen karelerini paylaşarak altına şu notu düştü:
"CAN DOSTLARIM"
"İnsan hayatında nadir yakalanan anlardan biri işte bu anlar... Canım Pelin Akil'in gözünden ölümsüzleşmiş ne mutlu bana. Bahar ayı geçip gitmeden, o son güneşli günde yanımızda olarak ne çok mutlu ettiniz can dostlarım, bilemezsiniz. Başından beri 'Kız mı, erkek mi?' diye soran herkese en tatlı şekilde cevap verdiğimiz bugünün tüm anılarının kayıtlı olması benim için en büyük hediye."