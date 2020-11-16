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    Özge Özder, cinsiyet partisi düzenledi

    Beş aylık hamile olan oyuncu Özge Özder ve şarkıcı eşi Sinan Güleryüz, cinsiyet partisi verdi.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2020 - 13:57
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 14:09
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    Özge Özder, cinsiyet partisi düzenledi

    Şarkıcı Sinan Güleryüz ile 2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu Özge Özder, anne oluyor. Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyuran 42 yaşındaki Özder, bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

    KIZI OLUYOR

    Ünlü oyuncu, önceki gün yakın dostları ile bir araya geldi, cinsiyet partisi düzenledi. Özge Özder, o anları sosyal medya hesabından yayınlayarak kızı olacağını duyurdu.

    Özder, eşi Sinan Güleryüz ile çekilen karelerini paylaşarak altına şu notu düştü:

    "CAN DOSTLARIM"

    "İnsan hayatında nadir yakalanan anlardan biri işte bu anlar... Canım Pelin Akil'in gözünden ölümsüzleşmiş ne mutlu bana. Bahar ayı geçip gitmeden, o son güneşli günde yanımızda olarak ne çok mutlu ettiniz can dostlarım, bilemezsiniz. Başından beri 'Kız mı, erkek mi?' diye soran herkese en tatlı şekilde cevap verdiğimiz bugünün tüm anılarının kayıtlı olması benim için en büyük hediye."

    Özge Özder, cinsiyet partisi düzenledi #1

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