Dolar
8.4721
0.6665%
Euro
10.0412
0.7717%
Altın
1948.78
-0.0061%
Borsa
1185.04
0.4254%
G. Altın
529.424
0.3552%
Bitcoin
133240.79
4.7411%
EXEN Coin
12.52
0.40%
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Özge Özder, hamile

    Şarkıcı Sinan Güleryüz ile Ağustos 2018'de evlenen oyuncu Özge Özder'in bebek bekliyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2020 - 10:19
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Özge Özder, hamile

    İki yıl aşk yaşadığı kendisinden 8 yaş küçük şarkıcı Sinan Güleryüz ile Ağustos 2018'de evlenen oyuncu Özge Özder güzel haber geldi. 42 yaşındaki ünlü oyuncu hamile.

    KIZI OLUYOR

    Özder, son dönemde sosyetede çok moda olan cinsiyet partisini bile arkadaşları arasında yaptı. Özder, önceki gün bir otelde davet ettiği yakın dostlarına, kızları olacağını müjdeledi.

    "CANIMIZ NE ZAMAN ÇEKERSE"

    Geçen yıl çocuk düşünmediklerini söyleyen Özder, "Canımız ne zaman çekerse" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

     

    Özge Özder, hamile #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir