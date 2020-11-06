Özge Özder, hamile

Şarkıcı Sinan Güleryüz ile Ağustos 2018'de evlenen oyuncu Özge Özder'in bebek bekliyor.

İki yıl aşk yaşadığı kendisinden 8 yaş küçük şarkıcı Sinan Güleryüz ile Ağustos 2018'de evlenen oyuncu Özge Özder güzel haber geldi. 42 yaşındaki ünlü oyuncu hamile.

KIZI OLUYOR

Özder, son dönemde sosyetede çok moda olan cinsiyet partisini bile arkadaşları arasında yaptı. Özder, önceki gün bir otelde davet ettiği yakın dostlarına, kızları olacağını müjdeledi.

"CANIMIZ NE ZAMAN ÇEKERSE"

Geçen yıl çocuk düşünmediklerini söyleyen Özder, "Canımız ne zaman çekerse" şeklinde bir açıklama yapmıştı.