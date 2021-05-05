Özge Özder hamileliğini anlattı

Yeni anne olan Özge Özder, hamileliği boyunca çalıştığını söyledi.

Kanal D’deki ‘Sadakatsiz’in ‘Dr. Derya’sı Özge Özder, geçen şubatta kızı Luna’yı dünyaya getirmişti.

"SEVİNÇTEN AĞLADIM"

Taze anne, bir bebek dergisine röportaj verdi. Oyuncu, “Hamileliğimi eşimden sonra yapımcımız Fatih Aksoy ile paylaştım. Pandemi var, müzik sektörü berbat, eşimin işleri durgun. Yerime başkasını bulurlar diye düşündüm.

Sözleşmem bile yoktu. Ama Fatih Aksoy ‘Bebekler projemize uğur getirir. Merak etme hamileliğini gizleriz’ dedi. İnanamadım, sevinçten ağladım.

"LUNA'YI ERKEN ALDILAR"

Doğuma iki gün kala aynı motivasyonla setteydim. Gık demedim. Hamileliğim sorunsuz geçti. Son bir ay gebelik hipertansiyonu çıkması ve Luna’yı erken almaları hariç tabii. Ne üzdüm ne üzüldüm.

Benim doğum fobim var. Hamile kaldığım günden itibaren kendimi ‘Doğurmayacaksın, ameliyat olacaksın’ diye motive ettim. Her şeyi yiyorum ve asla diyet yapmıyorum. Emzirmek kilo verdirdi, verdirmese de umurumda değil. Şu an 4 kilo fazlam var.”