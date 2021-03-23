Özge Özder: Herkes Luna'nın yüzünü merak ediyor

Kanal D'de ekrana gelen "Sadakatsiz"e kaldığı yerden devam edecek olan özge Özder, paylaşımı ile dikkat çekti.

Doğum yapmasıyla birlikte Melis Sezen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerinde yer aldığı "Sadakatsiz" dizisine ara veren Özge Özder, sosyal medyadan hayranları için bir paylaşımda bulundu.

Setlere dönmeye hazırlandığını söyleyen Özder, doğumdan sonra neler yaptığını anlattı.

İşte Özde Özder'in dikkat çeken paylaşımı...

"ANAYIM BEN"

"Beni merak etmişsiniz, çok haklısınız. Çünkü artık story atamıyorum. Anayım ben vaktim yok! Şaka bir yana gerçekten günler birbirine bağlanıyor. Her gün bir öncekinin aynısıymış gibi oluyor. Hep aynı şeyleri yapıyor gibi oluyor ama aslında her gün birbirinden daha güzel. Story atmak biraz lüks kaldı.

"SETE BAŞLIYORUM"

Evdeyiz, Luniş çok iyi... Her şey çok yolunda. Ben artık sete başlıyorum. Aylar sonra ilk defa saçımı boyatacağım. Bu hafta itibarıyla çalışmaya başlıyorum.

"DİYET YAPMIYORUM"

Sormuşsunuz, diyet yapmıyorum. Yine sormuşsunuz, hiçbir şey uygulamıyorum. Lohusalıkta öyle şeyler yapmıyoruz biliyorsunuz. Yüzüme de herhangi bir uygulama yaptırmıyorum. Korse kullanmaya hayır, henüz başlamadım. Herkes Luna'nın yüzünü merak ediyor. Yakında 40'ı çıkacak zaten. 40'ı bir çıksın, bakacağız bakalım. Karar verirsiniz... Kime benziyor?"