Özge Özder kızının yüzünü gösterdi

40 gün önce doğum yapan Özge Özder, kızının yüzünü takipçileriyle paylaştı.

Sadakatsiz dizisinin Doktor Derya'sı Özge Özder, 2018 yılında müzisyen Sinan Güleryüz ile nikah masasına oturmuştu...

40'ININ ÇIKMASINI BEKLEDİ

Ünlü oyuncu, ilk bebeği Eva Luna'yı 12 Şubat'ta dünyaya getirdi. Takipçilerinin minik kızı ile ilgili sorularına "Herkes Luna'nın yüzünü merak ediyor. Yakında 40'ı çıkacak zaten. 40'ı bir çıksın, bakacağız bakalım. Karar verirsiniz... Kime benziyor?" yanıtını veren Özge Özder sözünü tuttu.

Özder, Luna'nın yüzünü bebeği adına açtığı Instagram sayfasında paylaştı.