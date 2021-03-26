Euro
9.3781
0.24%
Dolar
7.9441
0.06%
Altın
441.06
0.13%
Borsa
1.394
0%
Bitcoin
422.490
-3.30%
EXEN Coin
15.09
21.69%
3ºC
İstanbul
Çok bulutlu 3 C

    Özge Özder kızının yüzünü gösterdi

    40 gün önce doğum yapan Özge Özder, kızının yüzünü takipçileriyle paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 26.03.2021 - 07:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Özge Özder kızının yüzünü gösterdi

    Sadakatsiz dizisinin Doktor Derya'sı Özge Özder, 2018 yılında müzisyen Sinan Güleryüz ile nikah masasına oturmuştu...

    40'ININ ÇIKMASINI BEKLEDİ

    Ünlü oyuncu, ilk bebeği Eva Luna'yı 12 Şubat'ta dünyaya getirdi. Takipçilerinin minik kızı ile ilgili sorularına "Herkes Luna'nın yüzünü merak ediyor. Yakında 40'ı çıkacak zaten. 40'ı bir çıksın, bakacağız bakalım. Karar verirsiniz... Kime benziyor?" yanıtını veren Özge Özder sözünü tuttu.

    Özder, Luna'nın yüzünü bebeği adına açtığı Instagram sayfasında paylaştı.

    Özge Özder kızının yüzünü gösterdi #1

    Özge Özder kızının yüzünü gösterdi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir