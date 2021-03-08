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    Özge Özder yeni doğan kızına sosyal medya hesabı açtı

    Sadakatsiz dizisinde oynayan Özder'in yeni doğan kızının 14 bin takipçisi var.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2021 - 12:20
    • Güncelleme : 08.03.2021 - 12:28
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    Özge Özder yeni doğan kızına sosyal medya hesabı açtı

    Şubat ayında bebeğini kucağına alan oyuncu Özge Özder, kızı Luna'yı şimdiden sosyal medyanın içine koydu.

    14 BİN KİŞİ TALİP EDİYOR

    Henüz kızılarının yüzünü göstermek istemediği için fotoğraf paylaşımı yapmayan Özge Özder-Sinan Güleryüz çifti Luna için bir sosyal medya hesabı açtı. Ünlü çiftin bebeklerinin hesabını kısa sürede 14 bin kişi takibe aldı.

    Oyuncunun, birkaç hafta sonra diziye dönmesi bekleniyor.

    Özge Özder yeni doğan kızına sosyal medya hesabı açtı #1

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