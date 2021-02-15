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    Özge Özder'in bebeğinin isim annesi Aslı Tandoğan

    Özge Özder'in bebeğinin ismini yakın arkadaşı Aslı Tandoğan koydu.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2021 - 14:15
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    Özge Özder'in bebeğinin isim annesi Aslı Tandoğan

    "Sadakatsiz"de başarılı performansıyla dikkat çeken Özge Özder ve müzisyen eşi Sinan Güleryüz, Üç gün önce kızları Eva Luna’ya kavuşmuştu.

    Luna’nın isim annesinin Özge Özder’in yakın dostu Aslı Tandoğan olduğu ortaya çıktı.

    ASLI LUNA KOYMAK İSTİYORDU

    Yıllar sonra ikinci kez anne olan Tandoğan, kızına Luna adını koymak istemiş ama oğlunun tercihi ile Arya’da karar kılmışlardı. Bu nedenle de Tandoğan, yakın arkadaşını Luna ismine ikna etti.

    Özge Özder in bebeğinin isim annesi Aslı Tandoğan #1

    Özge Özder in bebeğinin isim annesi Aslı Tandoğan #2

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