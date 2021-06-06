Özge Özpirinçci: 13 haftalık hamileyim

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, hamile olduğunu duyurdu.

Başarılı oyuncu Özge Özpirinçci, uzun süredir Burak Yamantürk ile aşk yaşıyor.

Mutlu bir ilişkisi olan Özpirinçci'nin hamile olduğu iddia edilmişti.

Oyuncu, Instagram hesabı üzerinden iddialara dair bir açıklama yaptı.

YENİ DİZİSİ İÇİN ÇEKİMLERE BAŞLADI

Ünlü oyuncu, Salih Bademci’yle birlikte rol aldığı yeni dizi projesi İlk ve Son'un çekimlerine kısa süre önce başladı.

Ancak, Özpirinçci'nin hamileliğinin ortaya çıkmasının ardından, dizi setinde alarma geçildiği, ekibin, Özpirinçci'nin karnı belirginleşmeden önce çekimlerin tamamlanması için çalışmalara hız verdiği belirtti.

35 yaşındaki oyuncunun hamilelik iddiası üzerine, yakın plan sahnelerinin çekimlerinin yeniden planlandığı iddia edildi.

AÇIKLAMA GELDİ

Özge Özpirinçci, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Pirinçci, ilk olarak Tarkan'ın baba oluyorum videosunu paylaştı.

Ardından da “9 değil 13 haftalık hamileyim. İlk ve son film değil dizi. Mutluluğumuzu ve heyecanımızı paylaşan herkese çok teşekkürler" diyerek müjdeli haberi verdi.