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Özge Özpirinçci ailesiyle kayak tatilinde

Özge Özpirinçci ailesiyle kayak tatilinde

Özge Özpirinçci, 1 yaşına giren kızları Mercan'ın yüzünü ilk kez gösterdi. Sosyal medya hesabından ailecek yaptıkları kayak tatilini paylaşan Özpirinçci, "Sizinle her maceraya varım” notunu düştü.