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    Özge Özpirinçci anne oldu

    Oyuncu Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk çiftinin bebekleri dünyaya geldi.
    • DHA
    • 30.11.2021 - 17:53
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 18:43
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    Özge Özpirinçci anne oldu

    Yaklaşık 8 yıldır kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile geçtiğimiz aylarda Marmaris'te evlenen Özge Özpirinçci, bugün öğlen saatlerinde bir kız bebek dünyaya getirdi.

    ÇİFT, KIZLARINA KAVUŞTU

    İstanbul'daki özel bir hastanede saat 15.17'de gerçekleşen doğumla, çift kızlarını kucağına aldı.

    "50 SANTİM, 3.149 GRAM OLARAK DÜNYAYA GELDİ"

    Bebeğin sağlık durumuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada, “Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çiftinin kızları 50 santim, 3.149 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi." denildi.

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