- Haberler
- Magazin Haberleri
- Özge Özpirinçci, geri sayıma geçti
Özge Özpirinçci, geri sayıma geçti
- Haber Merkezi
- 02.11.2021 - 08:36
- Güncelleme : 02.11.2021 - 10:38
Özge Özpirinçci, kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile birlikteliğinden doğacak olan kızını kucağına almak için geri sayıma geçti.
7,5 aylık hamile olan Özpirinçci, Aslıhan Doğan Turan ve Mert Vidinli ile buluştu.
SAÇLARINI KISALTTI
Vidinli, Turan ve Özpirinçci ile birlikte çekilen fotoğrafları Instagram hesabından “Anneleri buluşturdum. Aslıhan'dan mini tüyolar” notuyla yayınladı.
Fotoğraflarda karnının iyice belirginleştiği görülen 35 yaşındaki oyuncunun, saçlarını kısaltması da dikkatlerden kaçmadı.
Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çiftinin sosyal medya paylaşımları FOTO GALERİ
EYLÜLDE EVLENMİŞLERDİ
Öte yandan Özge Özpirinçci, sevgilisi Burak Yamaktürk ile geçtiğimiz eylül ayında Marmaris Bozburun'da yapılan sade bir tören ile evlenmişti.
Bebek heyecanı yaşayan ünlü çiftin nikahına aileleri ve yakın dostları katılmıştı.
“HAMİLEYKEN DÜĞÜN YAPMAM”
Özge Özpirinçci, “Hamileyken düğün yapmam. Elbette doğum öncesi sade bir nikah olur ama kimse benden hamileyken eğlence beklemesin. Herkes düğünde eğlenirken benim oturmam mümkün değil.” demişti.