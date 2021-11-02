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    Özge Özpirinçci, geri sayıma geçti

    Meslektaşı Burak Yamantürk ile ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan oyuncu Özge Özpirinçci doğuma kısa bir süre kala imaj değiştirdi. Güzel oyuncu karnı burnunda son haliyle dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2021 - 08:36
    • Güncelleme : 02.11.2021 - 10:38
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    Özge Özpirinçci, geri sayıma geçti

    Özge Özpirinçci, kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile birlikteliğinden doğacak olan kızını kucağına almak için geri sayıma geçti.

    7,5 aylık hamile olan Özpirinçci, Aslıhan Doğan Turan ve Mert Vidinli ile buluştu.

    SAÇLARINI KISALTTI

    Vidinli, Turan ve Özpirinçci ile birlikte çekilen fotoğrafları Instagram hesabından “Anneleri buluşturdum. Aslıhan'dan mini tüyolar” notuyla yayınladı.

    Fotoğraflarda karnının iyice belirginleştiği görülen 35 yaşındaki oyuncunun, saçlarını kısaltması da dikkatlerden kaçmadı.

    Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çiftinin sosyal medya paylaşımları FOTO GALERİ

    Özge Özpirinçci, geri sayıma geçti #1

    EYLÜLDE EVLENMİŞLERDİ

    Öte yandan Özge Özpirinçci, sevgilisi Burak Yamaktürk ile geçtiğimiz eylül ayında Marmaris Bozburun'da yapılan sade bir tören ile evlenmişti.

    Bebek heyecanı yaşayan ünlü çiftin nikahına aileleri ve yakın dostları katılmıştı.

    Özge Özpirinçci, geri sayıma geçti #2

    “HAMİLEYKEN DÜĞÜN YAPMAM”

    Özge Özpirinçci, “Hamileyken düğün yapmam. Elbette doğum öncesi sade bir nikah olur ama kimse benden hamileyken eğlence beklemesin. Herkes düğünde eğlenirken benim oturmam mümkün değil.” demişti.

    Özge Özpirinçci, geri sayıma geçti #3

    Özge Özpirinçci, geri sayıma geçti #4

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