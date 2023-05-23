Özge Özpirinçci, kızıyla dans ettiği anları sosyal medyada paylaştı 1 yaşındaki kızı Mercan ile dans ederek o anları takipçileriyle paylaşan Özge Özpirinçci'ye yorum ve beğeni yağdı.

ensonhaber.com Oyuncu Özge Özpirinçci, kendisi gibi oyuncu Burak Yamantürk ile 18 Eylül 2021'de nikah masasına oturdu. Aynı yıl kızları Mercan'ı kucaklarına alan çift, ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Doğum sonrası projelere bir süre ara veren Özpirinçci, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerin arasında yer alıyor. Kızıyla dans etti 37 yaşındaki oyuncu, eşiyle sık sık fotoğraf paylaşırken kızının yüzünü göstermekten kaçınıyordu. Son olarak Mercan ile dans ettiği anları kaydeden Özpirinçci, o anları takipçileriyle paylaştı. Beğeni ve yorum yağdı Eğlenceli anların yer aldığı paylaşıma, birçok ünlüden yorum yağdı. Kısa sürede büyük beğeni alan video, sosyal medyada da gündem oldu.