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- Özge Özpirinçci makyajsız
Özge Özpirinçci makyajsız
Yeni anne olan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'den makyajsız fotoğraf geldi.
- Haber Merkezi
- 25.05.2022 - 13:45
- Güncelleme : 25.05.2022 - 13:55
Ekranların başarılı oyuncularından Özge Özpirinçci, meslektaşı Burak Yamatürk ile nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz aralık ayında da kızı Mercan'ı dünyaya getirmişti.
Taze anne, tatil sezonunu açtı. Çektiği fotoğrafı da sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.
"Sezonu açtım"
'Sezonu açtım' diyen Özge Özpirinçci, arkadaki mama sandalyesine de dikkat çekti.
Özge Özpirinçci, Yakamoz dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolde yer almıştı.