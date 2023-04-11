Özge Özpirinçci, minik kızıyla sporda Spor yaparken bir paylaşım yapan Özge Özpirinçci, kızı ile sevimli anlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

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Ekranların aranan yüzlerinden ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, uzun süredir birliktelik yaşadığı meslektaşı Burak Yamantürk'le 18 Eylül 2021 yılında hayatını birleştirdi.

Evlenmeden önce hamile olduğunu öğrenen Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, ilk çocukları Mercan'ı aynı yıl kucaklarına aldı.

İlk başlarda kızlarının yüzünü bir süre saklayan çift, artık kızları ile ilgili paylaşımlara da kendi kişisel sayfalarında yer vermeye başladı.

Anne sporda

Bugün spor yaparken bir paylaşım yapan Özge Özpirinçci, kızı ile sevimli anlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Minik Mercan'ın annesi spor yaparken halleri sosyal medyaya da damga vurdu.