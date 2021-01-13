Özge Özpirinçci: Saçlarımı boyatmayacağım

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, saçlarını boyatmadığı için çok fazla eleştirildiğini söyledi.

Ak düşen saçlarını bütün ısrarlara rağmen boyatmayan Özge Özpirinçci, bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

"ÇOK FAZLA ELEŞTİRİ ALDIM"

Saçlarını kendi doğallığına bırakan oyuncu Özge Özpirinçci, “Saçlarım konusunda gerek sektörden gerekse toplumun belli kesimlerinden çok fazla eleştiri aldım.

"KENDİM OLMAYI SEÇTİM"

Bu belli kalıplara uyma zorunluluğu, aslında kadına dayatılan pek çok baskıdan biri. Ancak baskı karşısında kendim olmayı, doğal kalmayı tercih ettim. Saçlarımı boyatmayacağım.” açıklamalarında bulundu.