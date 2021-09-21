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    Özge Özpirinçci: Sosyal medyadan uzak duruyorum

    Rol arkadaşı Salih Bademci ile bir derginin kapağı için poz veren Özpirinçci, bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2021 - 11:01
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    Özge Özpirinçci: Sosyal medyadan uzak duruyorum

    Yaklaşık 7 yıldır birlikte olan Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk hafta sonu sade bir nikah töreniyle Marmaris Bozburun'da hayatlarını birleştirdi.

    Özge Özpirinçci, bugünlerde heyecanla bebeğini kucağına almayı bekliyor Özge Özpirinçci, "İlk ve Son" dizisindeki partneri Salih Bademci ile bir dergi için kamera karşısına geçti.

    "ZİHNİMİ KORUYORUM"

    Altı aylık hamile olan Özge Özpirinçci, “Hayatımdaki önceliklerim, beni yönlendiren faktörlerin ve duygularımı yaşama şekillerimin değiştiğini gözlemliyorum. Kendimi sosyal medyadan biraz uzak tutarak, zihnimde kayda girecek bilgi ve görüntülerin kontrolünü sağlamaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.

    Özge Özpirinçci: Sosyal medyadan uzak duruyorum #1Özge Özpirinçci: Sosyal medyadan uzak duruyorum #2

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