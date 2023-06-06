Özge Özpirinçci ve Berrak Tüzünataç tatilde Özge Özpirinçci tatil sezonunu sıkı dostu Berrak Tüzünataç'la Bodrum'da açtı.

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İki ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, tatil seoznunu erken açan ünlü isimlerden.

Rotasını Bodrum'a çeviren Özpirinç'nin yanında ailesi ve sıkı dostu kendisi gibi oyuncu Berrak Tüzünataç da vardı.

Tatil pozları yüklendi

Gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkaran yakın arkadaşlar birbirlerini çekmeyi de ihmal etmedi.

Ünlü isimler, verdikleri tatil pozlarını da sosyal medya hesaplarından yayınladı. İkiliye takipçilerinden beğeni yağdı.

Kızı Mercan’ı dünyaya getiren Özge Özpirinçci ise fit haliyle dikkat çekti.