Özge Özpirinçci'den Alina Boz'a tavsiye geldi: Çocuk konusunda acele etme Alina Boz ve Umut Evirgen çiftinin nikah şahitliğini yapan Özge Özpirinçci, çocuk konusunda tavsiye vermeyi ihmal etmedi.

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Alina Boz ve Umut Evirgen çifti, nikah masasına oturdu...

Kısa süre önce başlayan ilişkilerini nikah masasında taçlandıran çiftin şahitliğini Özge Özpirinçci ve Fatih Terim yaptı.

Sınırlı sayıda davetlinin katıldığı törende şahitlik yaptıktan sonra konuşan Özpirinçci, çifte akıl verdi.

Çocuk çıkışı

Ünlü oyuncu, "Bu aşkın sonsuz olacağına eminim. Alina ve Umut iyi ki varsınız. Çocuk konusunda acele etmiyoruz. Bakın biz Burak (Yamantürk) ile 10 yılda bir tane yaptık. Çok vaktiniz var." dedi.

Düğüne gelen isimler dikkat çekti

Umut Evirgen ile Alina Boz'u bu mutlu günlerinde dostları yalnız bırakmadı. Düğüne; Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer Tatlıtuğ, Birkan Sokullu, Eda Gürkaynak, Nail Gönenli, Çağla Şikel, Fatih Terim - Fulya Terim, Kubilay Aka, Bensu Soral Baş - Hakan Baş, Nur Fettahoğlu, Menderes Samancılar, Bige Önal, Oktay Kaynarca, Hazal Kaya Atay - Ali Atay, Berrak Tüzünataç, Ercan Saatçi, Derya Şensoy, Ferhan Şensoy, Behzat Uygur, Necip Memili, Didem Dayıcıoğlu, Tolga Sarıtaş, İbrahim Büyükak, Eser Yenenler, Ece Dizdar, Serdar Orçin, Merve Dizdar, Candaş Tolga Işık, Okan Buruk, İsmail Ege Şaşmaz gibi birçok ünlü isim katıldı.