Özge Özpirinçci'den düğün açıklaması

Bebeğine kavuşmak için gün sayan Özge Özpirinçci, hamileyken düğün yapmayacağını açıkladı.

Uzun yıllardır meslektaşı Burak Yamantürk ile aşk yaşayan Özpirinçci, hakkında merak edilenleri cevapladı. Hamileliğinin 5. ayını dolduran ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, düğün yapmayacağını söyledi.

Bebek doğmadan sade bir nikahla Yamantürk'le hayatını birleştirmeyi planlayan güzel oyuncu, "Hamileyken düğün yapmam." dedi.

"HERKES DÜĞÜNDE EĞLENİRKEN BEN OTURAMAM"

Hamile kalışının ardından düğün yapacağı haberleri çıkan Özge Özpirinçci, "Hamileyken düğün falan yapmam. Elbette doğum öncesi sade bir nikah olur ama kimse benden hamileyken eğlence beklemesin. Herkes düğünde eğlenirken benim oturmam mümkün değil." dedi.

KIZI OLACAK

Kız bebek dünyaya getirmeye hazırlanan Özge Özpirinçci, henüz bebeğin ismine karar vermediklerini söyledi. Ünlü oyuncu, "Kızımın hafif bir ismi olmasını istiyorum. İsimle ilgili sakin bir arayıştayım." dedi.