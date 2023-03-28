Özge Özpirinçci'den Esra Balamir'e sert yanıt Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, kensidini beğenmeyen Esra Balamir'e cevap verdi.

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Kariyerine başladığı ilk günden beri doğal haliyle dikkat çeken hatta saçlarını bile boyatmayan Özge Özpirinçci'ye bir eleştiri de Esra Balamir'den gelmişti.

"Özge'yi görünce üzülüyorum"

Balamir, katıldığı programda Özge Özpirinçci için, şunları söylemişti:

"Özge'yi görünce üzülüyorum. Doğal olacağım diye artık sınırı zorladı. Artık doğallıktan çıktı paçozluğa doğru gitmeye başladı kızcağız. Alıp saçını boyayasım geliyor vallahi görünce ."

"Sonsuza kadar İSYAN"

Özge Özpirinnçi kendisine paçoz diyen Esra Balamir'e Instagram hesabı üzerinden cevabını verdi. Oyuncunun İngilizce olan paylaşımında şu ifadeler yer aldı: