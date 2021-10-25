Özge Özpirinçci'den ilk hamilelik pozu

Hamileyken ggörüntülenmemek için uzun süre saklanan Özge Özpirinçci, sonunda objektiflere yansıdı.

Doğumuna sayılı günleri kalan oyuncu Özge Özpirinçci, Yeniköy'de köpeğiyle yürüyüş yaparken görüntülendi. Hayli keyifli olduğu görülen oyuncu, samimi açıklamalar yaptı.

"KIZIM BENİ HİÇ YORMADI"

Hamilelik sürecinden bahseden Özpirinçci, "Kızım beni hiç yormadı. Sette çalışırken de çok uyumluydu benimle sağ olsun. Çok az kaldı altı hafta, yılbaşı öncesi geliyor." dedi.

"BURAK ÜZÜM İSMİNİ İSTEMİYOR"

İsim konusuna değinen oyuncuya, daha önce açıkladığı "Üzüm olmasını istiyorum." sözleri hatırlatılınca, "Üzüm ismine asla ve asla pozitif yanıt alamıyorum. Maalesef Burak kesinlikle reddetti Üzüm'ü..." dedi.