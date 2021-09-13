Özge Özpirinçci'den karnı burnunda poz

Yaklaşık altı senedir birlikte olan oyuncu çift Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor.

Uzun zamandır kendisi gibi oyuncu Burak Yamantürk’le aşk yaşayan ve şimdilerde kızını kucağına almak için gün sayan Özge Özpirinçci, denizin derinliklerinde poz verdi. Güzel oyuncunun karnı burnunda karesine binlerce beğeni ve yorum geldi.

"GÜZEL DÜŞÜNME"

Kural bozarak ilk kez hamilelik pozunu paylaşan 35 yaşındaki Özpirinçci, paylaşımına; Yunanca'da "güzel düşünme, iyilik dolu bir zihin" anlamına gelen "eunoia" notunu düştü.

KIZ BEBEK BEKLİYOR

Kız bebek dünyaya getireceği öğrenilen Özge Özpirinçci, birkaç hafta önce verdiği bir röportajda bebeğinin adının Üzüm olmasını istediğini belirtmiş ve şöyle demişti:

“Bana herkes, ‘Çocuğuna bunu yapma Özge’ deyip duruyor. Bence çok güzel isim. Küçük çocuk Üzüm, genç kız Üzüm, 35’lerinde Üzüm Hanım, 70’inde Üzüm teyze... Ayrıca Üzüm Yamantürk de çok fonetik geliyor kulağa. Ama kesinlikle ret oyu aldım bu isim için."