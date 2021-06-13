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    Özge Özpirinçci’nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

    Geçtiğimiz hafta 13 haftalık hamile olduğu açıklayan Özge Özpirinçci’nin kız bebek dünyaya getireceği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2021 - 12:46
    • Güncelleme : 13.06.2021 - 13:44
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    Özge Özpirinçci’nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

    2013 yılından bu yana birlikte olan oyuncular Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, bebek heyecanı yaşıyor.

    Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından hamilelik iddialarını doğrulayan 35 yaşındaki Özge Özpirinçci, “13 haftalık hamileyim. İlk ve son film değil, dizi. Mutluluğumuzu ve heyecanımızı paylaşan herkese çok teşekkürler” demişti.

    Çiftin hayranları mutluluktan havalara uçarken, bir güzel haber daha geldi.

    KIZLARI OLACAK

    Çift, bebeklerinin cinsiyetini öğrendi.

    Buna göre Özpirinçci ile Yamantürk’ün bir kızı olacak.

    Özge Özpirinçci’nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu #1

    EYLÜLDE NİKAH VAR

    Henüz kızlarına verecekleri ismi bulamayan çift, Özpirinçci’nin rol aldığı “İlk ve Son” dizisinin çekimleri biter bitmez, eylül ayında nikah masasına oturacak.

    Özge Özpirinçci’nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu #2

    Özge Özpirinçci’nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu #3

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