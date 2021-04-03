Özge Özpirinçci'nin doğum günü partisini polis bastı

Yeniköy'deki evinde düzenlediği doğum günü partisine komşularının şikayeti üzerine gelen polis ekipleri, incelemenin ardından evden ayrılırken; oyuncu Instagram’dan ateş püskürdü.

Oyuncu Özge Özpirinçci, İstanbul’un Sarıyer ilçesi Yeniköy'deki lüks evinde doğum günü partisi verdi.

Partiye Özpirinçci’nin yakın arkadaşları da katıldı. Davetliler evin bahçesinde müzik eşliğinde eğlenirken, aniden polis kapıyı çaldı.

CEZA KESİLMEDİ

Komşuların ihbarı üzerine gelen polis, 35’inci yaşını kutlayan oyuncunun evinde inceleme yaptı.

Ekipler tarafından yapılan kontrol sonrası kurallara uyulduğu için partiye katılanlara ceza kesilmedi.

SOSYAL MEDYADAN ANLATTI

Özge Özpirinçci yaşananların ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Kariyerim boyunca magazinle her zaman saygılı ve seviyeli bir ilişki korumaya çalıştım ve bunda başarılı oldum. Eskiden üzülüyordum ama artık sinirleniyorum. Açık hava bir restaurantta kutlanan doğum günüm, evde bahçede devam ediyor ve magazin kameraları evin önüne gelip bahçenin içini çekmeye başlıyor.

Bahçe duvarlarına çıkıyorlar. Arkadaşım inip onlarla konuşup Burak ve Uraz'ın röportaj yapabileceğini söylediğinde 'Herkes gelip bizimle röportaj yapacak yoksa sabaha kadar buradayız' cevabı ile karşılaşıyor.

‘MAGAZİN BASINI POLİSİ ARADI’

Ortamı germemek adına bahçede asla etrafı rahatsız etmeyecek bir yükseklikteki müziğimizle ateş başında oturmaya devam ederken, kapımıza polis geliyor.

Evdeki insan sayısının üç katı sayıda olan magazin, ellerine istedikleri malzeme geçmediği için akılları sıra polisi arayarak ortaya çıkacak görüntüleri manipüle ederek durumu bir 'baskın' gibi göstermeye çalışıyor.

“ARTIK SİNİRLENİYORUM”

Polis içeri geliyor ve bahçede yapılan konuşmada evde bulunan bizlerin yanlış bir şey yapmadığını söylüyor ve evden ayrılıyor. Magazin kameraları tarafından sürekli görüntü alınmasını istemediğimiz için de evin içine giriyoruz ve evlere dağılıyoruz.

Dediğim gibi eskiden böyle şeylere üzülüyordum ama artık sinirleniyorum. Sadece içimi dökmek istedim çünkü yazılıp çizilen yalan haberlerin, çamur at izi kalsın tavırlarının karşısında biz sessizliğimizi korudukça yanlış anlaşılabiliyoruz ve ben artık böyle şeylere tahammül edemiyorum."