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    Özge Ulusoy: Evrim değil gençlik teorisi

    Özge Ulusoy, eski haliyle şimdiki hali arasındaki farka şaşıranlara cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2021 - 09:52
    • Güncelleme : 25.02.2021 - 10:57
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    Özge Ulusoy: Evrim değil gençlik teorisi

    Katıldığı 'Miss Turkey' yarışmasından sonra kariyer basamaklarını hızla tırmanan model ve sunucu Özge Ulusoy, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekiyor.

    2003'TE ÖZGE ULUSOY

    Çenesi, burnu ve elmacık kemikleriyle bambaşka biri haline gelen 38 yaşındaki model, önceki gün sosyal medyada gündem oldu. Ulusoy'un, 2003 yılından günümüze kadarki değişimi gözler önüne serildi.

    "ESTETİK YOK" DİYOR

    "Bugüne dek yüzüme bıçak değmedi. Sadece botoks ve dolgu yaptırıyorum." diyen Özge Ulusoy da yorumlara "Evrim değil gençlik teorisi." cevabı verdi.

    Özge Ulusoy: Evrim değil gençlik teorisi #1

    Özge Ulusoy: Evrim değil gençlik teorisi #2

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