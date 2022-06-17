Özge Ulusoy: Astronot olmak istiyordum

Sunucu, manken ve oyuncu olan Özge Ulusoy, çocukken astronot olmak istediğini söyledi.

Ünlü manken Özge Ulusoy, geçtiğimiz gün Adana'daki bir defilede baş mankenlik yaptı.

Defile öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özge Ulusoy, yeni jenerasyonda çok başarılı mankenlerin olduğunu söyledi.

Veliahtı var

Ünlü model, veliahtı olarak Miss Exclusive of the World üçüncü güzeli Açelya Kartal'ı gösterdi.

Emekli olmaya niyeti yok

Veliahtını ilan etmesinin mankenliği bırakacağı anlamına gelmediğini vurgulayan Ulusoy, uzun yıllar daha işini severek yapmaya devam edeceğini söyledi.

"Astronot olamadım"

Gelinlik defilesinde podyuma çıkacak olan Ulusoy, "Evlilik hayaliniz var mıydı?" soruna esprili bir yanıt verdi:

"Çocukluğumda hiç gelinlik hayali kurmadım. Küçükken astronot olma hayalim vardı. Astronot olamadım ama ona yakın bir meslek olan mankenliği seçtim. Devamlı havadayız, sürekli uçakla seyahat ediyoruz."