Özge Ulusoy bu kez estetiği kabul etti

Özge Ulusoy bu kez estetiği kabul etti

Koronavirüs salgınında bile hastaneye gidip estetik olan Özge Ulusoy'dan açıklama geldi.

Ünlü manken ve sunucu Özge Ulusoy, geçtiğimiz gün dudaklarına dolgu yaptırmıştı.

Şişkin dudakları abartılı bulunan 38 yaşındaki model Özge Ulusoy, eleştirilere önceki gün verdiği pozla cevap verdi.

Dudaklarının şişkinliği inen ve normal görünümüne kavuşan Ulusoy, sevimli köpeğiyle objektif karşısına geçti.

"BİLİNÇLİYİM"

Ulusoy, "Herkes bu konuda panik olmuş. Evet ara ara yüzüme yaş almayı yavaşlatacak uygulamalar yaptırıyorum. İlk yapıldığında oturması zaman alır. O yüzden korkmaya gerek yok. Ben bu konuda bilinçliyim. İşinin ehli doktorlarla çılışıyorum" dedi.

Bu arada güzel model, Aralık 2020'de burun ucu estetiği yaptırmıştı.