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    Özge Ulusoy eski ve yeni hallerini paylaştı

    Eski ve yeni hallerini sosyal medya hesabından paylaşan Özge Ulusoy'a yorum yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 12:38
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 12:51
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    Özge Ulusoy eski ve yeni hallerini paylaştı

    Son dönemde yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen güzel model ve sunucu Özge Ulusoy, operasyon iddialarını yalanlamaya devam ediyor.

    Daha önce verdiği açıklamalarda yaş aldıkça yüzünün oturduğunu ve o yüzden değiştiğini söyleyen Ulusoy, eski ve yeni hallerini Instagram hesabından yayınladı.

    "Yazık olmuş"

    Özge Ulusoy, güzellik kraliçesi seçildiği 2003'e ait fotoğrafını sosyal medyada paylaşınca olay oldu. Ünlü modelin 19 yılda estetik operasyonlar nedeniyle büyük bir değişime uğradığını düşünen takipçileri, "Eski hali daha güzelmiş", "Yazık etmiş kendine" diye yorum yaptı.

    "2. poz üfff"

    Ulusoy'un son halini de paylaştığı kolajda Pınar Altuğ, süper minili bir poza bayıldı. Altuğ "2. poz üfff" yorumunu yaparken Ayşe Tolga ise fotoğraflara kalp emojisi koydu.

    2003 yılında güzellik kraliçesi seçilen Özge Ulusoy sık sık estetik iddialarıyla gündeme geliyor. Yüzünde bir hayli değişim olan Ulusoy kısa süre önce "Bugüne dek yüzüme bıçak değmedi. Sadece botoks ve dolgu yaptırıyorum." demişti.

    Özge Ulusoy eski ve yeni hallerini paylaştı #1

    Özge Ulusoy eski ve yeni hallerini paylaştı #2

    Özge Ulusoy eski ve yeni hallerini paylaştı #3


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