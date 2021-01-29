Özge Ulusoy, estetik yaptırdı

Özge Ulusoy, pandemi dönemini estetik yaptırarak geçiriyor.

Koronavirüs salgını sebebiyle işleri azalan ünlü manken ve sunucu Özge Ulusoy’un pandemi dönemini fırsata çevirdi. Aralık 2020’de burun ucu estetiği olan ünlü model, şimdi ise dudaklarının dolgusunu yeniletti.

ÖNCE BURUN UCU YAPILDI

2020 yılının son günlerinde burun ucu estetiği yaptıran Özge Ulusoy, geçtiğimiz günlerde yine yüzüne küçük dokunuşlar yaptırdı.

YENİ DUDAKLAR

38 yaşındaki model, önceki gün yeni görüntüsüyle Levent'te görüntülendi. Telefonla konuşmak için bir ara maskesini çıkaran güzel modelin, şiş dudakları objektife böyle yansıdı.

Dudaklarındaki dolguları yenilettiği görülen Özge Ulusoy'un doğallıktan uzak görüntüsü dikkat çekti.