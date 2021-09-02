Özge Ulusoy: Evlilik tekliflerini ciddiye almıyorum

Katıldığı bir mekan açılışında yaptırdığı estetik müdahalelerden bahseden Özge Ulusoy, "Günde 50 evlenme teklifi" aldığını söyledi.

Ünlü manken Özge Ulusoy, Bağcılar’da bir güzellik merkezinin açılışına katıldı. Estetik iddialarıyla sürekli gündeme gelen Ulusoy, açıklama yaptı.

"SADECE BURNUMU YAPTIRDIM"

Merkezin açılış kurdelesini kesen model Özge Ulusoy, estetik operasyonlarıyla ilgili soruya, "Sadece burnumda estetiğim var. Botoks ve dudak dolgusu da yaptırıyorum. Onun haricinde sanıldığı gibi estetiğim yok" dedi.

"PARMAKLARIM DEFORME OLDU"

Özge Ulusoy, ayak parmaklarını ve bir dönem çok konuşulan göbek deliğini çok sevdiğini söylerken, “Balerin olduğum için ayak parmaklarım deforme. Onlara bakınca eskileri hatırlıyorum. Göbek deliğim de bir dönem çok konuşulmuştu ama ben göbek deliğimle mutluyum” diye konuştu.

Özge Ulusoy, sosyal medyayı etkili kullanmadığını söyledikten sonra bir soru üzerine, “Günde 50 evlenme teklifi aldığım doğru ama bunların hiç birini ciddiye almıyorum. Hepsi tatlı birer şaka” dedi.