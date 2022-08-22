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    Özge Ulusoy: Kazancımı emlağa yatırıyorum

    En çok kazanan ünlü mankenlerden Özge Ulusoy, yatırım yaptığı sektörü açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2022 - 07:27
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    Özge Ulusoy: Kazancımı emlağa yatırıyorum

    İş insanı Faruk Çolakoğlu ile mutlu birlikteliği olan Özge Ulusoy, bir markanın katalog çekimleri için kameralar karşısına geçti, Ulusoy, çekimler sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    Sürekli çalışan ünlü model, kazandığı parayı nasıl değerlendirdiğini açıkladı.

    "Emlağa yatırıyorum"

    Bir muhabirin sorduğu "Birikimlerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna yanıt veren Ulusoy, "Ben genelde kazancımı emlağa yatırıyorum. Anne ve babam beni yönlendiriyor. Şimdi kendime doğum günü hediyesi olarak evi tadilat yaptırıyorum." ifadelerini kullandı.

    "Korkuyorum"

    Eski bir köşkte gerçekleşen çekimler üzerine Ulusoy'a, "Hangi devirde yaşamak isterdiniz?" sorusu yöneltildi. Ulusoy "Özellikle bu Metaverse (Sanal Evren) falan beni korkutuyor. O yüzden şimdiki dönemi tercih ederim" yanıtını verdi.

    Özge Ulusoy: Kazancımı emlağa yatırıyorum #1

    Özge Ulusoy: Kazancımı emlağa yatırıyorum #2


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